İZBAN'da Güvenlik Görevlisinin Ölümü: Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzban'da sigara içtiği için uyarılan Mehmet Dinçer'in (37) saldırısı sonucu ölen güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın (44) cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Olay sırasında madde etkisinde olduğu öğrenilen Mehmet Dinçer ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mehmet Dinçer'in 'Hırsızlık', 'Hakaret' ve 'Memura mukavemet' gibi 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın kardeşi Ayhan Alsaç (43), "İZBAN'da yaşanan bu tür olayların artık son bulmasını istiyoruz. Özellikle madde bağımlısı kişilere yönelik gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor. Kardeşimin ölümüne neden olan şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Alsaç'ın kayınbiraderi Sedat Çolak (41) ise "Ben de aynı işi yapıyorum. Sigara içtiği için uyarıyor, şüpheli saldırıyor. Hastaneye kaldırılıyor ama kurtarılamıyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması gerekiyor. Seydihan'ın savunma aracı bile yoktu. Asgari ücretle çalışan bu insanlara bağrılıyor, hakaret ediliyor. Saldırıya uğruyorlar. Dava süreci de uzun sürecektir ama sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

'İLLA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU?'

TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Uğur Başak da yaşananlara tepki göstererek, "Bu olay hepimizi derinden üzdü. Benzer olayları sık sık yaşıyoruz. Bazı istasyonlarda personel yetersizliği var. Madde etkisinde olan bir yolcu için anons geliyor ama bu güvenlik görevlisinin tek başına müdahale edebileceği bir konu değil. Aslında bu tür durumlarda polis desteği şart. Daha önce bıçaklanan birçok arkadaşımız oldu. Şimdi ise bir meslektaşımızı kaybettik. Önlem alınması için illa birinin ölmesi mi gerekiyordu? Konuyla ilgili gereğinin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,