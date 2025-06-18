İZBAN'da Güvenlik Görevlisinin Ölümü: Şüpheli Tutuklandı

İZBAN'da Güvenlik Görevlisinin Ölümü: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZBAN'da sigara içtiği için uyarılan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'a saldırarak ölümüne sebep olan Mehmet Dinçer tutuklandı. Olay madde etkisinde yaşandı ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği dikkat çekti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzban'da sigara içtiği için uyarılan Mehmet Dinçer'in (37) saldırısı sonucu ölen güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın (44) cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Olay sırasında madde etkisinde olduğu öğrenilen Mehmet Dinçer ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mehmet Dinçer'in 'Hırsızlık', 'Hakaret' ve 'Memura mukavemet' gibi 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın kardeşi Ayhan Alsaç (43), "İZBAN'da yaşanan bu tür olayların artık son bulmasını istiyoruz. Özellikle madde bağımlısı kişilere yönelik gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor. Kardeşimin ölümüne neden olan şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Alsaç'ın kayınbiraderi Sedat Çolak (41) ise "Ben de aynı işi yapıyorum. Sigara içtiği için uyarıyor, şüpheli saldırıyor. Hastaneye kaldırılıyor ama kurtarılamıyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması gerekiyor. Seydihan'ın savunma aracı bile yoktu. Asgari ücretle çalışan bu insanlara bağrılıyor, hakaret ediliyor. Saldırıya uğruyorlar. Dava süreci de uzun sürecektir ama sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

'İLLA BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU?'

TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Uğur Başak da yaşananlara tepki göstererek, "Bu olay hepimizi derinden üzdü. Benzer olayları sık sık yaşıyoruz. Bazı istasyonlarda personel yetersizliği var. Madde etkisinde olan bir yolcu için anons geliyor ama bu güvenlik görevlisinin tek başına müdahale edebileceği bir konu değil. Aslında bu tür durumlarda polis desteği şart. Daha önce bıçaklanan birçok arkadaşımız oldu. Şimdi ise bir meslektaşımızı kaybettik. Önlem alınması için illa birinin ölmesi mi gerekiyordu? Konuyla ilgili gereğinin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Hazırlıklıyız
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur

Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ciddi sonuçları olur
Yarışma programında ahlaki sınırlar zorlandı: Yeni Katılan çift gizli odada ilişkiye girdi

Yarışmacılar gizli odada ilişkiye girdi, seyirciler ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan birbirine girdi
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

Savaşın ateşi araç sahiplerine anahtar bıraktıracak! Çifte zam geliyor
Sözün bittiği yer! Ağabeyinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu

Sözün bittiği yer! Kimse teselli edemedi
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

Kendi halkına da zulmetmeye başladı! Ülkeyi karıştıran yasak kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.