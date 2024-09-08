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İyilik Hareketi Grubu, İhtiyaç Sahiplerinin Borçlarını Ödüyor

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Körfez ilçesinde iş insanı Vedat Kılıç ve arkadaşları tarafından oluşturulan İyilik Hareketi Grubu, her hafta bir mahalle bakkalına giderek yardıma muhtaç olan kişilerin veresiye defterindeki borçlarını kapatıyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde iş insanı Vedat Kılıç ve arkadaşları tarafından oluşturulan İyilik Hareketi Grubu, her hafta bir mahalle bakkalına giderek yardıma muhtaç olan kişilerin veresiye defterindeki borçlarını kapatıyor.

Körfez ilçesinde iş insanı Vedat Kılıç, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için arkadaşları ile İyilik Hareketi Grubu'nu kurdu. Yardıma muhtaç olanlara gıda, eşya ve maddi destekte bulunan Kılıç ile arkadaşları, mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerinde ismi olanların borçlarını ödemeye başladı. Her hafta bir mahalle bakkalına giden iş insanı Vedat Kılıç, borcunu ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçlarını kapattı. Kılıç, şu ana kadar mahalle bakkallarına borcu olan 20 kişinin 56 bin TL'lik borcunu ödedi.

Borçlarını ödeyemez hale gelen ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini belirten Vedat Kılıç, "Mahalle bakkallarına giderek en çok ihtiyaç sahibi vatandaş kim ise onu tespit ediyoruz ve veresiye defterindeki borçlarını kapatıyoruz. Her hafta ayrı bir bakkaldaki veresiye defterindeki ödüyoruz ve bu uygulamamız devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnsan Hakları Vedat Kılıç Güncel Körfez İyilik

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