İyi Partili Çömez'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şahlanıyoruz" Eleştirisi: "Şahlandığımız Şey Borçmuş, Faizmiş, Krizmiş, İcra İflas Dosyalarıymış"

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şahlanıyoruz" ifadelerini içeren konuşmalarından bir kesiti paylaşarak "Dün itibarıyla UYAP'tan icra dosyasının sayısını çıkarttık. 25 milyona dayanmış bir icra dosyası var. ve yıl başından beri yeniden gelmiş tam 3 milyon 313 bin 812 icra dosyası. Meğer şahlandığımız şey borçmuş, faizmiş, krizmiş, icra dosyalarıymış, iflas dosyalarıymış ve maalesef yıkılmış bir ekonomik modelmiş" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı zamanlarda yaptığı "şahlanıyoruz" dediği açıklamalarının yer aldığı video kesitlerini izleten Çömez, şunları söyledi:

"Tam 8 yıldır Sayın Erdoğan Türkiye şahlanacak, Türkiye şahlanıyor. 'Merak etmeyin. Önümüzdeki sene inşallah şahlanmaya devam edeceğiz' dedi, durdu. Ama Türkiye bir türlü şahlanamadı, bir türlü ayağa kalkmadı, kalkamadı. Şimdi neler şahlandı, biraz onlardan bahsedeyim sizlere. Dün itibarıyla UYAP'tan icra dosyasının sayısını çıkarttık. 25 milyona dayanmış bir icra dosyası var. ve yıl başından beri yeniden gelmiş tam 3 milyon 313 bin 812 icra dosyası var. Korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Demek ki şahlanış neredeymiş? İcra dosyalarındaymış. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böylesine korkunç bir dönem yaşamadı."

"Meğer şahlandığımız şey borçmuş, faizmiş, krizmiş"

AK Parti iktidarından önce çiftçilerin 5 milyar lira olan toplam borcunun bugün 323 milyar lira olduğunu savunan Çömez, "Korkunç bir borç batağına düşmüş durumda çiftçi. ve çiftçi artık borcunu ödeyemediği için traktörünü satılığa çıkartmış. Tarlalar icralık. Hayvanları, damları, sayılar icralık ve tükenmiş vaziyette. 2001 krizinde kurumlar ve bankalar borçluydu. Yine dışarıdan gelen sıcak parayla sistem toparlandı ve yoluna devam etti. Fakat bugün yıllardan beri devam eden çok derin bir kriz var ve bu kriz toplumun tamamını esir almış. Çiftçiyi, köylüyü, hayvan yetiştiricisini, esnafı, sanayiciyi, emekliyi herkesi topyekün teslim almış, korkunç bir tablo var. İktidarı sorarsanız şahlanıyoruz, işte izlediğiniz az önce bütün Türkiye'de gördü. 8 yıldan beri Sayın Erdoğan 'şahlanıyoruz da şahlanıyoruz' diyor. Meğer şahlandığımız şey borçmuş, faizmiş, krizmiş, icra dosyalarıymış, iflas dosyalarıymış ve maalesef yıkılmış bir ekonomik modelmiş. Bu itibarla sürekli iktidarı uyarıyoruz. Bir kere daha uyarmak istiyorum sizin vasıtanızla. Daha da derin bir kriz, derin bir yokluk, derin bir açlık ve sefalet var" dedi.

"Dünyanın neresinde Merkez Bankası ülkenin hazinesi zarar eder Allah aşkına?"

İktidara "Sahaya çıkın, milletle görüşün. Milletin derdini dinleyin. Günübirlik sanal politikalarla değil, gerçek gündemlerle toplum sorunlarını çözün" çağrısında bulunan Çömez, "Son yıllarda 2018'den sonra tek adam rejimine ve bu yapı düzenine geçtikten sonra ülke mesela ilk defa tarihinde Merkez Bankası zarar etti. Dünyanın neresinde Merkez Bankası ülkenin hazinesi zarar eder Allah aşkına? Geçen yıl 1 trilyon 64 milyar lira zarar etmiş Merkez Bankası. Bakıyorsunuz 14 yöneticisi 81 milyon lira maaş almış" ifadesini kullandı. Çömez, PTT, TCDD Taşımacılık ve BOTAŞ'ın da zarar ettiğini söyledi.

"Hazır binalar, yapılmış binalar, her şey tek tek satılıyor ve yandaşlara peşkeş çekiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve özelleştirmeleri içeren kararnameye ilişkin de konuşan Çömez, "Türkiye'nin hastaneleri satılıyor, Türkiye'nin bütün değerleri satılıyor" ifadesini kullandı. Özelleştirme alanına giren bir hastanenin fotoğrafını ve konumunu paylaşan Çömez, şunları kaydetti:

"Hazır binalar, yapılmış binalar, her şey tek tek satılıyor ve yandaşlara peşkeş çekiliyor. Şurası Balıkesir'in Kesik ilçesinin tam da şehir merkezi. Şu gördüğünüz binalar 15-16-17 senelik pırıl pırıl hastane binaları. Şimdi göstereceğim size o binaların resimlerini. Şu hastane, 25 yataklı bir hastane, şu anda hizmet veren bir hastane burası. Allah aşkına niye satıyorsunuz bu hastaneyi? Neden satıyorsunuz? 16-17 sene önce bu milletin vergileriyle yapılmış olan ve hala pırıl pırıl hizmet veren bu hastaneyi niye satıyorsunuz? Ben söyleyeyim: Kirli ilişkiler kurdunuz ve şehrin göbeğindeki bu kupon araziyi birilerine peşkeş çekeceksiniz. Daha da vahim olan ne biliyor musunuz? Bu hastane arazisi vatandaş tarafından bağışlanmış. Bağışı yapan vatandaşın torunu aradı. Dedi ki 'vekilim, biz burayı atamıza devletine emanet ederken, devletine hediye ederken, burası hastane olsun' denmişti. ve yapıldı, 15-16 sene önce hastane oldu. Şimdi birileri bu hadise göz yumuyor. Devlet masraf etmiş, vatandaş hibe etmiş; umurunda değil."

Kaynak: ANKA