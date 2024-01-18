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İYİ Parti Tarsus'ta Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz'ın katıldığı açılışta, Tarsus'tan aday gösterilen Mehmet Yunus Seven'in belediye başkanı seçileceğine inanıldığı belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Yeni Ömerli Mahallesi'nde bulunan merkezin açılışına İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz katıldı.

Yerel seçimlerde başarılı olmak istediklerini aktaran Yılmaz, Tarsus'tan aday gösterilen Mehmet Yunus Seven'in belediye başkanı seçileceğine inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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