İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Sözcü Kürşad Zorlu'dan Ahmet Çelik için geçmiş olsun mesajı

İyi Parti lideri Meral Akşener ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yenibosna'daki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla yaraladığı Yeniçağ patronu, eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

AKŞENER VE ZORLU'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' PAYLAŞIMI

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"27. Dönem İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Çelik'in uğramış olduğu saldırı sonucunda yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. En yakın zamanda güzel haberlerini bekliyoruz..."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise "Kurucular Kurulu Üyemiz ve 27. Dönem İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çelik'in menfur bir olay sonucu yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre ameliyatı tamamlanmış olup tedavisi halen yoğun bakımda sürmektedir. Yakınlarına ve Yeniçağ ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.