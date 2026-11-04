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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, TBMM grup toplantısı sonrası milletvekilleriyle görüştü

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, TBMM grup toplantısı sonrası milletvekilleriyle görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM grup toplantısının ardından partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle Meclis grup toplantı odasında bir araya geldi. Görüşme, grup toplantısının hemen sonrasında gerçekleşti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM grup toplantısının ardından partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile Meclis grup toplantı odasında bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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