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Müsavat Dervişoğlu'ndan, Yks'ye Girecek Gençlere Başarı Mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medyadan başarılar diledi.

(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Yks'ye girecek bütün evlatlarımıza yürekten başarılar diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Dervişoğlu, mesajında ifadeleri kullandı:

"Yarın YKS'ye girecek bütün evlatlarımıza yürekten başarılar diliyorum. Emeğinize güvenin, heyecanınıza teslim olmayın. Sonuç ne olursa olsun, sizler bu milletin en kıymetli hazinelerisiniz. Yolunuz da bahtınız da açık olsun."

Kaynak: ANKA
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