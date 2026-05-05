Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin Statü Çağrısına Yanıt: "Acımızı Katmerleyenlerle Yarın Görüşeceğiz"

Haber: Halil YATAR - Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a statü verilmesi çağrısı yaptığı açıklamasının sorulması üzerine, "Acımız var zaten şu anda acımızı katmerleyenler de var. Onlarla da yarın görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs gazisi de olan İYİ Parti üyesi Sami Özsoy'un Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına katıldı. Dervişoğlu, cenaze töreninin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan'a "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" sıfatının verilmesini önerdiğinin anımsatılması üzerine, "O yarın. Cami avlusunda ve mezarlıkta siyasete taalluk eden açıklamalarda bulunmam. Zaten acımız var. Acılarımızı katmerleyenler de var. Onlarla yarın görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA