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(ANKARA) - İyi Parti Kadın ve Aile Politikaları heyeti Hür-Sen Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Ziyarette kadın, aile ve eğitim politikaları ele alındı.

Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti Kadın ve Aile Politikaları Heyeti'ni konfederasyonumuzda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Gerçekleştirilen ziyarette kadın, aile ve eğitim politikaları başta olmak üzere toplumumuzu yakından ilgilendiren konularda değerlendirmelerde bulunarak karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları dolayısıyla İYİ Parti Kadın ve Aile Politikaları Heyeti'ne teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA