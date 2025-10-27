İYİ Parti İlçe Başkanının Oğlu Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak'ın (35) öldüğü, yanındaki H.Y.'nin (25) ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 24 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Malkara-Hayrabolu kara yolu üzerinde, Gürgen Bayırı mevkisinde bir dinlenme tesisindeki restoranda meydana geldi. Restoran sahibinin oğlu H.Y. ile İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak'a, yemek yedikleri sırada içeriye giren S.C. silahla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği H.Y. ile Rıdvan Çolak, kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.Y. ile Rıdvan Çolak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çolak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.Y. ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 5 şüphelinin Bursa'nın Orhangazi ilçesine kaçtığı tespit edildi. 5 şüpheli, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde şüphelilerin Z.U, H.U, E.C, R.C ve S.D olduğu belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Malkara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin S.C.'yi yakalamak için çalışması sürüyor.

Haber - Kamera: Murat YAYIN / MALKARA (Tekirdağ),