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Dervişoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızlarımıza müteşekkiriz, Cumhuriyetimizin evlatlarıyla gurur duyuyoruz. Şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Yolunuz açık, sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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