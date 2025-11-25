İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Kadına Şiddet Mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dervişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir gerekçeye ihtiyaç yok. Ben bir kız babasıyım. Kadına şiddetin peşini bırakmam, bırakamam" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel