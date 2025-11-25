İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Kadına Şiddet Mesajı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hiçbir gerekçeye ihtiyaç yok. Ben bir kız babasıyım. Kadına şiddetin peşini bırakmam, bırakamam" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dervişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir gerekçeye ihtiyaç yok. Ben bir kız babasıyım. Kadına şiddetin peşini bırakmam, bırakamam" ifadelerini kullandı.