İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Malatya'daki kazada yaşamını yitirenlere rahmet diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Malatya Doğanşehir'de meydana gelen trafik kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, Yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan şifa niyaz ediyorum."
Kaynak: AA / Emrullah Cesur