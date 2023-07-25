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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile yemekte bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile yemekte bir araya geldi.

İyi Parti'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Akşener'in partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile Ankara'daki bir restoranda bir araya geldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

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