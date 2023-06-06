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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Edip Çamlıgüney'in cenaze törenine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Edip Çamlıgüney'in cenaze törenine katıldı

Güncel Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney'in cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney'in cenaze törenine katıldı.

Şakirin Camii'nde Çamlıgüney için düzenlenen cenaze töreninde, ailesi taziyeleri kabul etti.

Törene katılan Meral Akşener, merhumun ailesine başsağlığı dileyerek dua okudu.

Edip Çamlıgüney'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Büşra Çoban - Güncel

Meral Akşener İYİ Parti İstanbul Güncel Haberler

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