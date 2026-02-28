Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin devam ederken başlatılan askeri harekatı kaygıyla karşıladıklarını belirtti. Dervişoğlu, tarafların itidal ile müzakere masasına dönmelerini tavsiye etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Nükleer konularda İran ile ABD arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Viyana'da sürdürülmesi konusunda varılmış bir mutabakat varken, başlatılmış olan askeri harekatı kaygıyla karşılamaktayız." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD'nin, bu sabah itibarıyla İran'a yönelik füze saldırısı başlattığını ve İran'daki hükümet binalarının "önleyici savaş" doktrini çerçevesinde hedef alındığını belirtti.

Önleyici savaş doktrininin, kendi nezdinde uluslararası hukukun açık ihlali ve devletlerin saldırganlığını meşrulaştırmak için uydurulduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Nükleer konularda İran ile ABD arasındaki müzakerelerin önümüzdeki hafta Viyana'da sürdürülmesi konusunda varılmış bir mutabakat varken, başlatılmış olan askeri harekatı kaygıyla karşılamaktayız. Bu harekatın bölgemiz açısından taşıdığı riskleri ve telafisi zor kayıpları dikkate alarak, tarafların itidal ile müzakere masasına geri dönmelerini tavsiye ve temenni ederiz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
