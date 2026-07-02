Haberler

İYİ Parti’den Madımak mesajı: Canlar, vicdan ve Cumhuriyet değerleri yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti, Madımak Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla "Madımak'ta yakılan yalnızca bir otel değil; canlarımız, vicdanımız ve Cumhuriyetimizin ortak değerleriydi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - İYİ Parti, Madımak Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla "Madımak'ta yakılan yalnızca bir otel değil; canlarımız, vicdanımız ve Cumhuriyetimizin ortak değerleriydi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından Madımak Katliamı'na ilişkin bir video paylaşıldı. Videoya, "2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yakılan yalnızca bir otel değil; canlarımız, vicdanımız ve Cumhuriyetimizin ortak değerleriydi... Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. #UnutMADIMAKlımda" notu düşüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da paylaşımı retweet etti.

Kaynak: ANKA
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı

Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Füze ve İHA'larla hedef aldılar
Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu