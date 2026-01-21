Haberler

İyi Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz Oldu

Güncelleme:
İYİ Parti'nin TBMM Grup Başkanvekilliğine Uğur Poyraz, TBMM Katip Üyeliğine ise Rıdvan Uz seçilirken, Yasin Öztürk Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine Antalya Milletvekili Uğur Poyraz seçildi. Ayrıca İYİ Parti TBMM Katip Üyesi olan Yasin Öztürk'ün bugün düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilmesinin ardından TBMM Katip Üyeliğe de Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz seçildi.

İYİ Partinin 18 Ocak 2026 tarihinde yapılan 4. Olağan Kurultayı'ndan sonra bugün gerçekleşen TBMM Grup Toplantısı neticesinde yapılan kapalı oturum ile İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'nun yerine Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Grup Başkanvekili olarak seçildi. Ayrıca, TBMM Katip Üyeliğine de Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün yerine Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un seçildi.

Yasin Öztürk, İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilirken, Buğra Kavuncu da parti sözcüsü olarak görevlendirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
