İyi Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz Oldu

İYİ Partinin 18 Ocak 2026 tarihinde yapılan 4. Olağan Kurultayı'ndan sonra bugün gerçekleşen TBMM Grup Toplantısı neticesinde yapılan kapalı oturum ile İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'nun yerine Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Grup Başkanvekili olarak seçildi. Ayrıca, TBMM Katip Üyeliğine de Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün yerine Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un seçildi.

Yasin Öztürk, İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilirken, Buğra Kavuncu da parti sözcüsü olarak görevlendirildi.