İYİ Parti'de Kongre Süreci Başlıyor
İYİ Parti, 4. Olağan Kurultay sürecini 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimi ile başlatarak ilçe ve il kongrelerini 30 Eylül ve 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek.
İYİ Parti'de ilçe ve il kongreleri sürecinin ağustosta delege seçimiyle başlayacağı bildirildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 4. Olağan Kurultay süreci, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle başlayacak.
İlçe kongreleri 30 Eylül'de, il kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel