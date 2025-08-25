İYİ Parti'de Kongre Süreci Başlıyor

İYİ Parti, 4. Olağan Kurultay sürecini 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimi ile başlatarak ilçe ve il kongrelerini 30 Eylül ve 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek.

İlçe kongreleri 30 Eylül'de, il kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
