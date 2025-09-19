İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu'ndan Gaziler Günü Mesajı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Vatan, bayrak ve millet uğruna fedakarca mücadele eden kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; vatan, bayrak ve millet uğruna fedakarca mücadele eden kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Selam olsun vatan uğruna bedel ödeyenlere. Selam olsun o bedelin kıymetini bilenlere" ifadesini kullandı.