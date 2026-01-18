Haberler

İyi Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde Yapılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde başladı. Partililer, güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı ve kongre alanında çeşitli pankartlar sergilendi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından, delege seçimi yapılacak.

Haber: Halil YATAR  Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - İyi Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Kongre için gelen partililer, güvenlik noktalarında aramadan geçirildikten sonra alana alınıyor.

İyi Parti'nin 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Kongreye katılacak partililer için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı. Kongre salonunda delegeler, izleyiciler ve gazeteciler için ayrı platformlar oluşturuldu.

Kapı girişine, "İYİ'lerin vakti geldi" afişinin asıldığı salon içinde de "İYİ'lerin vakti geldi", "Adaletin vakti geldi", "Eşitlik vakti geldi" yazılı pankartlar asıldı.

Kurultayı takip etmeye gelen İYİ Partililerin oturacağı koltuklarda ise Türk bayrağı ve İYİ Parti logolu bayrak yer aldı.

İYİ Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespitinin ardından Divan Başkanı ve üyelikleri için seçim yapılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından "Faaliyet Raporu" okunacak. Parti'nin tüzüğüne göre, kurultayda, genel başkan, GİK ve MDK üyeleri için asıl ve yedek üye seçimleri yapılacak. Dervişoğlu'nun tek aday olması beklenen kurultayda, yaklaşık bin 300 delege, genel başkanın yanı sıra GİK ve MDK üyelerini belirleyecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı

Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Kritik ilçe el değiştirdi