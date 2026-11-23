İYİ Parti, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında tüm öğretmenleri kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İYİ Parti, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Paylaşımda, Başöğretmenimizin açtığı yolda öğrencilerine ışık olan tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun denildi ve 'İyi ki varsınız!' ifadesine yer verildi.
(ANKARA) - İYİ Parti, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda öğrencilerine ışık olan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
İYİ Parti, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.
Paylaşımda, "Başöğretmenimizin açtığı yolda öğrencilerine ışık olan tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. İyi ki varsınız!" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA