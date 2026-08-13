İvrindi'de saman balyası yangını
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde arazideki saman balyalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde arazideki saman balyalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Kömürcü Mahallesi'nde açık alanda bulunan saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 bin saman balyası küle döndü.
Kaynak: AA