İTÜ ve Karabağ Üniversitesi arasında iş birliği

Güncelleme:
İstanbul Teknik Üniversitesi ile Karabağ Üniversitesi arasında eğitim ve bilim alanında iş birliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. YÖK Başkanı Özvar, iş birliğinin çeşitli seviyelerde devam edeceğini söyledi.

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Karabağ Üniversitesi arasında eğitim ve bilim alanında iş birliğine dair mutabakat zaptı imzalandı.

Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) düzenlenen imza törenine, YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, İTÜ Rektörü Hasan Mandal ve Karabağ Üniversitesi Rektörü Şahin Bayramov katıldı. YÖK Başkanı Özvar, amaçlarının sadece üniversite lisans düzeyinde iş birliğine devam etmek olmadığını; aynı zamanda lisansüstünde yüksek lisans ve doktora seviyesinde ve doktora sonrası seviyesinde de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğini daha üst seviyelere çıkarmak olduğunu söyleyerek, "2023 yılında kurulan Karabağ Üniversitesi, kısa süre içinde 7 fakülte, 27 program ve 2 bini aşkın öğrencisiyle bölgenin ilim ve irfan merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 2025-2026 Akademik Yılında Karabağ Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesinin açılması da bu vizyonun en somut göstergesidir. Bugün imzalanacak olan bu mutabakat zaptıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi köklü ve uluslararası itibara sahip bir kurumun bilgi birikimi ve tecrübesi, Karabağ Üniversitesi'nin gelişim sürecine çok güçlü katkılar sunacaktır. Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma projeleri, çift diploma programları ve özellikle mühendislik alanındaki ortak laboratuvar çalışmaları, bu iş birliğinin sadece birkaç adımını oluşturmaktadır" dedi.

Özvar, iş birliği için ilgililere teşekkür edip, mutabakat zaptının hayırlı olmasını diledi. Ardından iki üniversitenin rektörü tarafından söz konusu mutabakat zaptı imzalandı.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
