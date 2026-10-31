Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İTÜ Rektörü Mandal, mezun olduğu lisede gençlere kariyer tavsiyesi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İTÜ Rektörü Mandal, mezun olduğu lisede gençlere kariyer tavsiyesi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, mezun olduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Mandal, “Bir Hayat Yolculuğundan Gençlere Tecrübeler” söyleşisinde deneyimlerini paylaşıp kariyer tavsiyeleri verdi; öğrenciler farklı bakış açıları kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, mezun olduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

"Bir Hayat Yolculuğundan Gençlere Tecrübeler" başlıklı söyleşide öğrencilerle buluşan Mandal, eğitim ve kariyer hayatında edindiği deneyimleri paylaştı.

Öğrencilere hedef belirleme, azim, başarı ve kariyer planlaması konularında tavsiyelerde bulunan Mandal, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Söyleşide öğrenciler, geleceklerine ilişkin farklı bakış açıları kazanma fırsatı buldu.

Kaynak: AA
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia başkanlarının varlık ve işlemlerine tedbir konuldu

Fon soruşturmasında 2 iş insanına daha kötü haber
Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi

Galatasaray'ın otobüsüne bakın ne yüklediler!
İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

Galatasaray karşısında yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Belediye başkanının babası da gözaltındaydı! 39 kişi tutuklandı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

Mersin'de 19 yıllık 'Mumya ceset' dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı

19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı