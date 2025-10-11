İTÜ'de Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği: 'Geleceğe Yön Veren Kızlar'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında, toplumsal farkındalık oluşturmak ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki yerini güçlendirmek amacıyla "Geleceğe Yön Veren Kızlar" başlıklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Dünya Kız Çocukları Günü'nün, farkındalığın ötesinde geleceği birlikte şekillendirme çağrısı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Mandal, "Geleceğe yön verecek kız çocuklarımızın hayal kurmaktan çekinmediği, bilimi dönüştürme cesaretine sahip olduğu bir toplum inşa etmeliyiz. İTÜ olarak, kız çocuklarımızın bilime, teknolojiye ve yeniliğe katkı sunabilecekleri bir ekosistemi güçlendirmeye kararlıyız. Çünkü geleceği inşa edenler, bilgiyi sadece öğrenenler değil, birlikte öğrenen, birlikte üreten ve başkalarına ilham olanlardır." ifadelerini kullandı.

İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (BMT-KAUM) Müdürü Prof. Dr. Hatice Ayataç da üniversitenin kadın mühendislik tarihinde öncü bir kurum olduğunu kaydetti.

Etkinlikte ayrıca İTÜ'nün başarılı öğrenci takımlarının kaptanları ve kulüp başkanlarının katılımıyla panel düzenlendi.

Katılımcılar, İTÜ'lü genç kadınların ilham dolu hikayelerini dinlerken onlara soru sorma olanağı da buldu.

Etkinlik, tüm katılımcılara sertifika ve hediye takdim edilmesinin ardından düzenlenen kampüs turuyla sona erdi.