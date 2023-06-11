İtfaiye eri Özcan Gök son yolculuğuna uğurlandı

Ümraniye'de yangına müdahale ederken yüksekten düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Özcan Gök'ün cenazesi toprağa verildi.

Ümraniye'de yangına müdahale ederken yüksekten düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan itfaiye eri Özcan Gök'ün cenazesi toprağa verildi.

Özcan Gök (40) için görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ümraniye İtfaiye İstasyonu'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Gök'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Gök'ün ailesi, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile çok sayıda itfaiye görevlisi katıldı.

Özcan Gök'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Kocatepe Mezarlığı'nda defnedildi.