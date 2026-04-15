İtalyanların büyük çoğunluğu, Trump'ın İran savaşını ele alış biçimini olumsuz buluyor

İtalya'da bugün yayımlanan bir ankete göre, İtalyanların yüzde 79'u, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşı ele alış biçimini "olumsuz" olarak değerlendirdi.

"Youtrend" kamuoyu araştırmaları şirketinin, Skytg24 kanalı için yaptığın anketin sonuçları bugün açıklandı.

Buna göre, İtalyanların yüzde 79'u, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a karşı başlattığı savaşı ele alış biçimini "olumsuz" olarak değerlendirirken, sadece yüzde 7'si "olumlu" bulduğu yönünde görüş belirtti.

Söz konusu ankete katılan merkez sağdan seçmenlerin yüzde 76'sı, merkez sol ittifak seçmenlerinin de yüzde 91'inin "olumsuz" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

Meloni liderliğindeki İtalya'nın İran savaşına ilişkin tutumu, Trump'ın tepkisini çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa'daki en yakın siyasi müttefiklerinden biri olan İtalya Başbakanı Meloni ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaşa ilişkin gelişmeler ile ABD Başkanı'nın, 12 Nisan'da Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo hakkında sarf ettiği "dış politikada zayıf ve berbat" sözleri ve İtalyan liderin bunu eleştirmesi, Trump ve Meloni arasındaki soğukluğun temelini oluşturuyor.

Meloni'nin, 13 Nisan'da Afrika turuna başlayan Papa 14. Leo'nun seyahatine ilişkin paylaştığı mesaj ve sonrasında ikinci bir açıklamayla Trump'ın Papa'ya dair sözlerinin, "kabul edilemez" olduğunu belirtmiş, bu da ABD liderinin sert tepkisine yol açmıştı.

Trump, dün İtalyan Corriere della Sera gazetesine telefonla yaptığı açıklamada, Meloni için "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şok oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni'nin, kendisinin Papa 14. Leo hakkındaki sözlerini "kabul edilemez" bulduğunun hatırlatılması üzerine Trump, "Kabul edilemez olan o çünkü İran'ın nükleer silahı olup olmaması umurunda değil ve fırsat bulsa İtalya'yı iki dakika içinde havaya uçurabilir. NATO konusunda bize yardım etmek istemiyor, nükleer silahlardan kurtulmamıza yardım etmek istemiyor. Düşündüğümden çok farklı biri." yorumunu yapmıştı.

Meloni, Trump'ın sözleri karşısında sessizliğini korurken, iktidar ortakları ve muhalefet liderleri, ABD Başkanı'na tepki göstermişti.

Trump, bugün FOX kanalında yayınlanan röportajında da Meloni'ye yüklenmeye devam ederek, "Bize yardım etmeyi reddedenlerle aynı ilişkiye sahip değiliz." demişti.