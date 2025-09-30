İtalyan Fırkateyni, Gazze'ye Yaklaşan Aktivistlere Son Çağrıyı Gönderecek

İtalya Genelkurmay Başkanlığı, İtalyan donanmasına ait Alpino fırkateyninin, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerden ayrılmak isteyen aktivistleri güvertesine alabileceğini ve bunun için her tekneye "son çağrı" mesajı göndereceğini bildirdi.

İtalya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgede şu ana kadar filoya eşlik eden İtalyan Alpino fırkateyninin, Gazze kıyılarından yaklaşık 180 deniz mili uzaklıktaki Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere resmi bir bildirimde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, rota ve hızda bir değişiklik olmaması halinde filonun 1 Ekim günü yerel saatle 02.00 civarında Gazze kıyılarından 150 deniz mili uzaklıktaki sınıra ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Alpino fırkateyni, verilen talimatlara uygun olarak bu sınırı geçmeyecek ve böylece gemilerde bulunan kişilerin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye atılmayacaktır. İtalyan fırkateyni, güvenlik prosedürleri ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak, kendi isteğiyle gemiye geçmek isteyen herkesi kabul etmeye hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu'na son çağrının, 1 Ekim'de tekneler, Gazze kıyılarından 150 deniz mili uzaklıktaki sınıra ulaşması durumunda yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Bu noktada askeri gemi (Alpino) duracak ve olası yardım ve kurtarma müdahaleleri için hazır bekleyecektir." ifadesi yer aldı.

Bu arada, İtalyan basını, Alpino fırkateyninin öğleden sonra filodaki teknelere ilk çağrı mesajlarını göndermeye başladığını belirtti.

Diğer yandan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da Küresel Sumud Filosu aktivistlerine, ABD'nin yeni planı çerçevesindeki Gazze'de ateşkes olma ihtimalini dikkate almaları ve taşıdıkları yardımların ulaştırılmasını sağlamak için alternatif çözümleri tercih etmeleri yönünde son bir çağrıda bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bugün LA7 kanalında katıldığı bir yayında, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail'in ablukasını zorlaması halinde İtalyan donanmasının filoya eşlik etmeyeceğini ifade etmişti.