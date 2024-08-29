Üye Girişi
Haberler

İtalyan Döküm Teknolojileri Türk Metalürji Sektörüyle Buluşacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği üyesi firmaların katılacağı 16. ANKIROS Fuarı, İstanbul'da düzenlenecek. Fuar, Türk döküm sektörüne ileri teknolojileri tanıtacak.

İtalyan döküm teknolojilerinin Türk metalürji sektörüyle buluşmasına sahne olacak 16. ANKIROS Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde 19-21 Eylül'de düzenlenecek.

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansından (ITA) yapılan açıklamaya göre, fuara 60'tan fazla İtalyan firması katılacak.

Fuarda firmalar, ileri döküm makinelerini sergileyerek, Türk döküm sektörü temsilcilerine teknolojik yeniliklerini tanıtacak.

Ayrıca Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği ile uzun yıllardır işbirliği yapan İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği (AMAFOND) üyesi firmalar, endüstri 4.0 gereksinimlerine uygun ve düşük enerji tüketimli yeni nesil ürünlerini uluslararası yatırımcıların beğenisine sunacak.

Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri için referans noktası olarak nitelendirilen fuarın, 1000'den fazla katılımcı ve yaklaşık 20 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye metal döküm sanayisi, 2023 itibarıyla üretim hacmi açısından Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise yedinci en büyük döküm üreticisi konumunda bulunuyor. Büyük üretim kapasitesi de Türkiye'yi jeopolitik konum açısından öne çıkarıyor.

Kaynak: AA / Güncel

istanbul Teknoloji Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları 'Özledim' diyerek İzmir'e çağırmış

3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları "Özledim" diyerek İzmir'e çağırmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Young Boys hangi gruba düştü, Lille hangi gruba düştü (Şampiyonlar Ligi 2024-25) Muğla 30 Ağustos konserleri! Muğla Manga, Zakkum, Adamlar, Bilal Sonses, Oğuz Aksaç, konserleri ne zaman, nerede yapılacak? 30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos ne bayramıdır? 29-30 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle! (CANLI YAYIN) 30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Cuma AVM'ler saat kaçta açılacak? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! 29-30 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Ödemiş, Tire 29-30 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Çumra 29-30 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Seyhan, Çukurova 29-30 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title