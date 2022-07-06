İtalyan Alpleri'ndeki felakette kaybolanları arama çalışmaları sürüyor
AA - Andrea Carrubba - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Helikopterin arama malzemelerini taşıması Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesindeki bir buz kütlesinin koparak çökmesi sonucunda yaşanan felakette kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.
Helikopterin arama malzemelerini taşıması
Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesindeki bir buz kütlesinin koparak çökmesi sonucunda yaşanan felakette kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.
AA / Andrea Carrubba - Güncel