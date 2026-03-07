Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Uluslararası Kaçakçılık Rotalarına İlişkin Yeni Bilgiler Elde Ettik

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 sikke ve figürün Gümrükler Muhafaza ekiplerince yakalanmasına ilişkin "Kaçakçılar tarafından bağrımızdan koparılan eserlerimize ülkemizden çıkarılmadan yeniden kavuşmakla kalmadık; aynı zamanda uluslararası kaçakçılık rotalarına ilişkin yeni bilgiler de elde ettik" dedi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenilen 7 bin 550 sikke ve figüre el koydu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasını ekleyerek şu paylaşımı yaptı:

"Yurt dışından iadesini sağladığımız eserlerin müjdesini vatandaşlarımızla paylaşmaktan her zaman büyük bir gurur duyuyoruz. Ancak asıl mücadelenin evde başladığını; bu çabaların müzelerimiz, kolluk birimlerimiz ve adli mercilerimizle el ele yürütüldüğünü de her fırsatta hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Gümrük Muhafaza birimlerimizce gerçekleştirilen bu yakalama sayesinde yalnızca kaçakçılar tarafından bağrımızdan koparılan eserlerimize ülkemizden çıkarılmadan yeniden kavuşmakla kalmadık; aynı zamanda uluslararası kaçakçılık rotalarına ilişkin yeni bilgiler de elde ettik. Başta Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat olmak üzere emeği geçen Gümrük Muhafaza Ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA