İtalya ve Yunanistan, Fırkateyn Devir İşbirliğinde Anlaştı

İtalya ile Yunanistan'ın, İtalyan donanmasında halihazırda kullanımda olan 2 adet FREMM tipi fırkateynin gelecekte Yunan donanmasına devri konusunda mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Guido Crosetto'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile İtalya'nın La Spezia'daki deniz üssünde bugün açılışı yapılan "Seafuture" fuarında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Crosetto, "İtalya ve Yunanistan, NATO ve Avrupa Birliği (AB) içinde uzun bir dostluğu ve sağlam bir işbirliğini paylaşıyor. Savunma alanındaki bu işbirliği, mevcut ve gelecekteki zorluklarla başa çıkmak için temel öneme sahiptir. Hiçbir ülke tek başına, Ukrayna'daki çatışmadan Orta Doğu'daki gerilimlere, Afrika'daki kırılganlıklardan Balkanlardaki sorunlara kadar uzanan krizlere ve tehditlere yanıt veremez. Ortak değerleri ortak yeteneklere dönüştürebilen müttefikler arasında gerçek bir sinerjiye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Crosetto, mevkidaşı Dendias ile Akdeniz'in ve NATO'nun güney kanadının güvenliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İki ülkenin ulusal silahlanma direktörlerinin, İtalyan Donanması'na ait iki deniz unsurunun, gelecekte Yunan Donanması'na devrine ilişkin mutabakat zaptının imzalamasından memnuniyet duyuyoruz. Bu, savunma alanındaki işbirliğinin kolektif güvenliğe ve bölgesel istikrara nasıl dönüştüğünün somut bir göstergesi olarak değerlendirildi."

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias da ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, La Spezia'da İtalyan mevkidaşıyla iki ülke arasında savunma konusundaki ilişkileri daha da geliştirme imkanlarını ele aldıklarını belirterek, deniz sektöründe işbirliği ve 2+2 olmak üzere İtalyan donanmasından Bergamini sınıfındaki fırkateynlerin tedarikine ilişkin niyet beyanı imzaladıklarını bildirdi.

FREMM tipi fırkateynler

Fransa ve İtalya'nın 2000'li yılların başında geliştirdiği "Çok Amaçlı Avrupa Fırkateynleri" (FREMM) programı kapsamında üretilen fırkateynler, İtalyan donanmasında halihazırda "Bergamini" sınıfı, Fransız donanmasında ise "Aquitaine" sınıfı olarak hizmet veriyor.

İtalya için üretilen Bergamini sınıfı, fırkateynler 144,6 metre uzunluk, 19,7 metre genişlik, 6 bin 900 ton deplasmana ve elektrikli dizel tahrik sistemine sahip bulunuyor.

En yüksek 27 knot hıza ulaşabilen fırkateynler, 15 knotluk hızda 6 bin deniz mili yapabiliyor.

Radarda düşük görünürlüğe sahip fırkateynlerin, taşıdığı silahlar ise genel maksat ya da denizaltı savunma harbi gibi hangi türde üretildiklerine göre değişkenlik gösteriyor.

FREMM kapsamında, İtalyan donanması için 2008 ile 2024 yılları arasında Bergamini sınıfı, 6'sı genel maksat, 4'ü denizaltı savunma harbine yönelik 10 adet fırkateyn üretildi.

İtalya, bu serinin son üretilen iki genel maksat fırkateyni "Spartaco Schergat" ile "Emilio Bianchi"yi 2020 yılında Mısır'a satmıştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Yunanistan'ın İtalya'dan ikinci el olarak almayı planlandığı 2 geminin, İtalyan donanmasının Bergamini sınıfında ilk üretilen ve de Mayıs 2013'te hizmete alınan genel maksat fırkateyni "Carlo Bergamini (F590)" ile denizaltı savunma harbine yönelik üretilip Aralık 2013'te hizmete alınan bu serinin ikinci gemisi "Virginio Fasan (F591)" olduğu belirtildi.

FREMM tipi fırkateynler, halihazırda İtalya ve Fransa'nın dışında Mısır ve Fas donanmaları tarafından kullanılıyor. Endonezya da 2021 yılında İtalya'ya 6 adet FREMM tipi fırkateyn siparişi vermişti.