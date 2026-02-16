İtalya, Arktik konusunda Kanada ile çalışmak istiyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Arktik bölgesinde daha fazla rol oynamak istediklerini ve bu konuda Kanada ile çalışabileceklerini söyledi.

Tajani, Kanadalı mevkidaşı Anand ile Roma'da Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

İki Bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Tajani, mevkidaşıyla İtalya-Kanada ilişkileri, iklim değişikliği, güvenlik, enerji, bilimsel araştırma ve Arktik bölgesi gibi temel konuları ele aldıklarını belirterek, "İtalya, dünyanın o bölgesinde daha fazla rol oynamak istiyor. Kanada zaten öyle ve birlikte çalışabiliriz." dedi.

Tajani, Kanada'yı mart ayında Arktik üzerine düzenleyecekleri zirveye davet ettiğini, birlikte çok şey yapabileceklerine inandığını dile getirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Anand ise Kuzey Kutbu'nun güvenliği, NATO bağlamında savunma ve güvenlik, Ukrayna'ya destek, Orta Doğu ve Gazze konularında İtalya ile çalışmalarını sürdürme konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Anand, ülkesinin, kıyı şeridinin yüzde 70'i ve topraklarının da yüzde 40'ının Arktik ile bağlantılı olduğu bilgisini paylaşarak, "Yapmaya devam edeceğimiz çalışmalar; savunma harcamalarımızı artırmak, hem NATO ile hem de Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı ile işbirliği yaparak ve kuzeyde ek tesisler kurarak, denizden, havadan ve karadan gelebilecek her türlü tehditle başa çıkmayı amaçlıyor. Bu konu önceliklerimizden biri." diye konuştu.

Tajani, İtalya'nın Barış Kurulu'na gözlemci olarak katılmasını savundu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin dün, ABD tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na İtalya'nın "gözlemci ülke" statüsünde katılma konusunda davet aldıklarını belirtip, buna olumlu yanıt vermeyi düşündüğünü açıklaması, basın toplantısında Bakan Tajani'ye soruldu.

Tajani, Barış Kurulu'nun tüzüğüyle İtalyan Anayasası'nın çeliştiğini hatırlatarak, bu nedenle Avrupa Komisyonu gibi sadece "gözlemci" statüsünde katılacaklarını ve bunun uygun yol olduğunu yineledi.

Bu kurula gözlemci olarak katılma kararı almalarını ise Tajani şöyle açıkladı:

"Bunu yapıyoruz çünkü Gazze için zaten çok şey yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Dünyada en fazla katkı sağlayan ülkeler arasındayız. Yeni Filistin polis güçlerini eğitmeye hazırız ve Refah'ta İtalyan jandarması sayımızı artırmaya da hazırız. Orta Doğu'nun istikrarında ve barışın inşasında da doğrudan çıkarımız var."