Haberler

İtalya Savunma Bakanı, görevden alınan Ukraynalı mevkidaşı Fedorov'a danışmanlık teklif etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna'nın yakın zamanda görevden alınan eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'a danışmanlık görevi teklif ettiğini söyledi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna'nın yakın zamanda görevden alınan eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'a danışmanlık görevi teklif ettiğini söyledi.

Crosetto, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, "Görevden alınmasının ertesi günü onu (Fedorov'u) aradım ve 'Ne zaman Roma'ya gelip benimle danışman olarak çalışmak istersin?' dedim." ifadesini kullandı.

Fedorov'un nasıl tepki verdiğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Crosetto, Fedorov'un "duygulandığını" ve teklifi "saygı ve dostluğun bir göstergesi" olarak gördüğünü belirtti.

Crosetto, askeri inovasyonun öncüsü olarak nitelendirdiği Fedorov'un savaş alanında oyunun kurallarını tamamen yeniden yazan insanlardan biri olduğunu vurguladı.

İtalyan Bakan, Fedorov'un önce Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı direnmesine ve ardından yeni teknolojiler aracılığıyla savaş alanı uygulamalarını yeniden şekillendirerek inisiyatifi yeniden ele geçirmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı ile askeri kanat arasındaki anlaşmazlık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti.

Zelenskiy, aynı akşam Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini bildirmişti.

Kiev başta olmak üzere Odessa, Lviv ve ülkenin çeşitli kentlerinde 16 Temmuz'da Fedorov'a destek gösterileri başlamıştı.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

İki ülke felaketi yaşıyor! 130 bin kişi için tahliye kararı
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba

Haluk Levent hangi ünlüyü ne kadar çarptı? Acun detayı bomba
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar

Gözler ondaydı! İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama
Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu