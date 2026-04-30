İtalya, İsrail'i Küresel Sumud Filosu'ndan hukuksuz gözaltına aldığı İtalyanları serbest bırakmaya çağırdı

İtalya hükümeti, İsrail'i dün gece Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerini ele geçirmesi sebebiyle kınayarak, filodan hukuksuz şekilde gözaltına aldığı İtalyan vatandaşlarını bir an önce serbest bırakmaya ve uluslararası hukuka tam olarak uymaya çağırdı.

İsrail ordusunun dün akşam Yunanistan'ın Girit Adası'nın batısında, Gazze'ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta Küresel Sumud Filosu'na saldırmasına, filoda vatandaşları bulunan İtalya'dan tepki geldi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni'nin filoyla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere bu sabah Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ile toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda, İtalyan hükümeti, dün gece Yunanistan açıklarında uluslararası sularda meydana gelen Küresel Sumud Filosu teknelerinin ele geçirilmesini kınamakta ve İsrail hükümetini yasa dışı olarak gözaltına alınan tüm İtalyanları derhal serbest bırakmaya, uluslararası hukuka tam olarak uymaya ve gemidekilerin fiziksel güvenliğini garanti altına almaya çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalya hükümetinin işbirliği çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun olarak Gazze'ye insani yardım sağlamaya devam etme taahhüdünü yinelediği de vurgulandı.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı da dün akşam filoya saldırı haberinin ardından Tel Aviv ve Atina'daki büyükelçilikleri vasıtasıyla İsrail ve Yunanistan'dan bilgi talep etmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.