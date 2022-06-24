İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (2) - Haberler

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İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (2)

Demirören Haber Ajansı - Ergün Ayaz - Güncel
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İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanları için Yalova'da tören (2)

İLKER UÇAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarından İlker Uçak memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

İLKER UÇAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarından İlker Uçak memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli'nin Derince ilçesi İshakçılar Camii'nde kılınan cenaze namazına İlker Uçak'ın babası Muhammer, annesi Kadriye, kardeşi Serhat, Serdar ve İlknur ile eşi Yasemin Uçak, Eczacıbaşı Holding yöneticileri katıldı. Babası Muhammer Uçak oğlunun tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Uçak'ın cenazesi Davulcular köyü mezarlığında toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

Kocaeli İtalya Güncel Haberler

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