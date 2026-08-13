İtalya'da mühimmat fabrikasında yangın ve patlama

İtalya'nın Lazio bölgesinde bir mühimmat firmasına ait üretim tesisinde çıkan yangının ardından patlama yaşandı.

Lazio Başkanı Francesco Rocca yaptığı açıklamada, Colleferro kasabasındaki KNDS Ammo Italy adlı firmaya ait mühimmat üretim tesisinde yangın çıkmasının ardından patlama meydana geldiğini belirtti.

Rocca, acil durum ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bölge yetkilileri, tesisteki çalışanların güvende olduğunu, patlamanın barut presleme biriminde meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Olayda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Ansa ajansının haberine göre, KNDS Ammo Italy, kara ve deniz savunması için orta ve büyük kalibreli mühimmatın yanı sıra havacılık ve uzay fırlatıcıları için katı yakıt üretiyor.

Kaynak: AA