Haberler

İtalya'da mühimmat fabrikasında yangın ve patlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Lazio bölgesindeki Colleferro kasabasında bulunan KNDS Ammo Italy firmasının mühimmat üretim tesisinde yangın ve patlama meydana geldi. Yetkililer çalışanların güvende olduğunu bildirdi, ölü veya yaralı bilgisi verilmedi.

İtalya'nın Lazio bölgesinde bir mühimmat firmasına ait üretim tesisinde çıkan yangının ardından patlama yaşandı.

Lazio Başkanı Francesco Rocca yaptığı açıklamada, Colleferro kasabasındaki KNDS Ammo Italy adlı firmaya ait mühimmat üretim tesisinde yangın çıkmasının ardından patlama meydana geldiğini belirtti.

Rocca, acil durum ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bölge yetkilileri, tesisteki çalışanların güvende olduğunu, patlamanın barut presleme biriminde meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Olayda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Ansa ajansının haberine göre, KNDS Ammo Italy, kara ve deniz savunması için orta ve büyük kalibreli mühimmatın yanı sıra havacılık ve uzay fırlatıcıları için katı yakıt üretiyor.

Kaynak: AA
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! O vekil partisinden istifa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler

Bir günde bütün ailesini kaybeden babadan kahreden sözler
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri

Fener'i bu kez Lukaku üzerinden vurdu
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var