İtalya'da Muhalefet, İsrail Uçaklarının Kullanımı Üzerine Hükümete Hesap Soruyor

İtalya'da muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifakının lideri Angelo Bonelli, İsrail ordusuna bağlı hava unsurlarının son günlerde Sicilya'daki Sigonella Hava Üssü'nü kullandıklarını belirterek, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinden konuya açıklık getirmesini istedi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun hava unsurlarının, İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan, ABD'nin de kullandığı Sigonella Hava Üssü'nü kullandığının ortaya çıkması tartışılıyor.

Milletvekili Bonelli, yaptığı açıklamada, 3 İsrail askeri uçağının, son saatlerde Sicilya üzerinde uçtuklarına ve daha sonra Sigonella Hava Üssü'ne indiklerine dikkati çekerek, "Hükümetten son birkaç saatte yaşananlar hakkında acil açıklama talep ediyoruz." dedi.

Bonelli, bunlardan "KC-130" tipi nakliye uçağının, dün saat 15.10'da İsrail'deki Nevatim Hava Üssü'nden havalandığını ve saat 18.40'ta Sigonella'ya indiğini belirterek, "Ardından tekrar havalandı. Filistin halkına karşı katliam yapan bir devletin askeri uçaklarının İtalyan üslerini kullanması kabul edilemez. Hükümet, bize açıkça şunu söylemeli: Bu uçaklar, Gazze ablukasını kırmak için Akdeniz'de seyir halinde olan Küresel Sumud Filosu'nu gözetlemek için mi geldi yoksa mühimmat almak için mi geldiler?" diye konuştu.

Her iki senaryonun da kritik yanlarının bulunduğuna işaret eden Bonelli, "Her iki durumda da İtalya'nın çok ciddi bir suç ortaklığıyla karşı karşıya kalacağız." ifadesini kullandı.

Bu arada, Gazze'ye yönelik küresel hareketin İtalya'daki sözcüsü Maria Elena Delia, Senatoda düzenlediği basın toplantısında bu konuya değinerek, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı İspanyol tekneleri üzerinde dün nereden geldikleri bilinmeyen bazı insansız hava araçlarının (İHA) tespit edildiğini söyledi.

Delia, insani yardım filosunun yolculuğu sırasında İHA'lar, engellemeler ve sinyal karıştırma gibi müdahalelere maruz kalacaklarını düşündüğünü dile getirerek, "Gemiye bindirilip kaçırılmayı bekliyoruz, aslında İsrail donanmasının tutuklama olarak gördüğü şey, benim için kaçırılmadır çünkü uluslararası sularda olacağız." diye konuştu.

Mayıs ayında "Consicence" gemisine İHA saldırısı düzenlenmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonunun mayıs ayında yola çıkarmaya hazırlandığı yardım gemisi "Conscience (Vicdan)", 2 Mayıs'ta Malta açıklarında bulunduğu sırada yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise haberinde "Conscience"a yapılan saldırıdan saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın "Conscience" gemisine İHA saldırısından çok daha önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü belirtmişti.