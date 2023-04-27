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İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu

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- İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu İtalya'nın başkenti Roma'da Son Jenerasyon (Ultima Generazione) isimli iklim aktivistleri, çevre yolunu trafiğe kapatarak uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

- İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu

ROMA - İtalya'nın başkenti Roma'da Son Jenerasyon (Ultima Generazione) isimli iklim aktivistleri, çevre yolunu trafiğe kapatarak uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Son Jenerasyon (Ultima Generazione) isimli iklim aktivistleri, bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da ortaya çıktı. Tiburtina'da toplanan aktivistler, bariyerlerden atlayarak çevre yoluna girdi. Yerel saatle 08.00 sıralarında yola oturarak araçların geçişini engellemeye çalışan aktivistler, fosil yakıtların kullanımına dikkat çekmek için sloganlar attı. Yaklaşık 10 kişiden oluşan grup ve sürücüler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Araçlarından inen bazı sürücüler, protestocuları güvenlik şeridine sürükledi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, gerilimin büyümesini engellemek için aktivistlere müdahale etti. Polislerin aktivistleri yoldan kaldırarak gözaltına almasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Bir başka çevre aktivisti grup ise saat 10.45 sıralarında Aurelia çevre yolunda eylem düzenledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Yıldız - Güncel

Tragger İtalya Roma Güncel Haberler

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