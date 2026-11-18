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İtalya'da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI), 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kayıt olmalarını tamamen yasaklayan düzenleme hazırladığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi FdI'nin sunduğu düzenleme, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kayıt olmalarını tamamen yasaklamayı ve 13-16 yaş grubundaki çocukların da sadece ebeveynlerinin profiline bağlı hesaba sahip olmalarını öngörüyor.

Parlamentoda halihazırda görüşülen güvenlik kararnamesine çocukların güvenliği kapsamında eklenecek düzenlemenin, ay sonuna kadar oylanıp yasalaşması bekleniyor.

İktidarın küçük ortaklarından Lig Partisinden Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara da söz konusu düzenlemeye destek verdi.

Valditara, "13 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan düzenleme gelirse memnun olurum. Bu her zaman benim mücadelem oldu." dedi.

Kaynak: AA