- İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü

SİCİLYA - İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti. Yanardağdaki Voragine kraterinde patlama meydana geldi. Üç bin 357 metre yüksekliğindeki yanardağ, lav ve kül püskürttü.