Haberler

İtalya'da polisin uyuşturucu operasyonunda 1335 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da polisin ülke genelinde düzenlediği uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 1335 kişi gözaltına alındı, 450 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı ve Başbakan operasyonu başarılı olarak nitelendirdi.

İtalya'da polisin, ülkenin farklı yerlerinde düzenlediği geniş kapsamlı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonunda 1335 kişinin gözaltına alındığı ve 450 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan polisinin bugün gerçekleştirdiği büyük uyuşturucu operasyonu hakkında bilgi verdi.

Piantedosi, "Polis tarafından ülke genelinde yürütülen ve 1335 kişinin yakalanmasına, 450 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesine yol açan operasyon, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede olağanüstü bir başarıyı temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi, bugünkü operasyonun aylar süren soruşturma ve takip neticesinde yapıldığını kaydetti.

"Bu büyük operasyon, suça yıkıcı bir darbe vurdu"

Başbakan Giorgia Meloni de X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülke çapındaki bu büyük operasyon, suça yıkıcı bir darbe vurdu. Polis teşkilatını ve bu önemli başarıya katkıda bulunan herkesi tebrik ederim. Hükümet, hukuka uygunluk ve güvenlik yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir. Suça vurulan her darbe, tüm vatandaşlar için daha fazla koruma ve daha fazla huzur anlamına gelir."

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram tatilinde akın ettiler! Yolcu sayısı 12 bini aştı

Bayram tatilinde akın ettiler! Yolcu sayısı 12 bini aştı
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Icardi İstanbul'a geri döndü

İstanbul'a geri döndü
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
Mekandan kovulan Ozan Güven'e Demet Akalın'dan destek geldi

Mekandan kovulan Ozan Güven'e ünlü popçudan destek geldi
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final