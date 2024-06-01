İtalya'da bir büyük kent belediyesine daha Filistin bayrağı asıldı

İtalya'nın kuzeybatısındaki Torino kentinde belediye meclis üyesi Abdullahi Ahmed, Filistin'e destek için belediye binasının ön cephesine Filistin bayrağı astı.

Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'e destek ve dayanışmasını göstermek aynı zamanda, "Tüm gözler Refah'ın üzerinde" kampanyasına katılmak için kısa süre önce benzer bir uygulamaya giden Bologna Belediyesi gibi belediye binasına Filistin bayrağı astığını söyledi.

Ülkede, Torino dışında daha önce Bologna kentinde benzer bir durum yaşanmıştı. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore de belediye binası olan D'Accursio Sarayı'nın ön cephesine Gazze'de ateşkes isteyen bir pankart yanına Filistin bayrağı asmıştı.