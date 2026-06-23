Haberler

İtalya'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor

İtalya'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya genelinde etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 15 kentte kırmızı alarm verildi. Sıcaklıkların 36-37 dereceye ulaşması beklenirken, elektrik kesintileri ve turistlerin zorlandığı anlar yaşandı.

İtalya genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası, birçok kentte "kırmızı" alarm verilmesine ve günlük hayatın olumsuz etkilenmesine yol açtı.

Ülkede geçen hafta sonundan itibaren etkisini gösteren aşırı sıcaklar devam ediyor.

Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategorisinde gösteren İtalya Sağlık Bakanlığı, bugün 15 kenti "kırmızı" ile en yüksek riskli yerler kapsamına alırken, yarın için bu kentlere Latina'yı da dahil ederek sayıyı 16'ya çıkardı.

Buna göre, yarın için başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona ve Viterbo'da "kırmızı" alarm ilan edilerek, bu şehirlerde bulunanlar sıcak hava konusunda uyarıldı. Bakanlık, 25 Haziran için de bu kentlerin arasına Bari şehrini de ekleyerek sayının 17'ye çıkacağını paylaştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de ülkenin kuzeyindeki Torino kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle klimalara yüklenilmesi sebebiyle elektrik arızalarının sıkça yaşandığı ve bu durumun gündelik hayatta kısa süreli bazı olumsuzluklara yol açtığı belirtildi. Kentte, son olarak Torino Belediyesinin de bulunduğu Civico Sarayı'nda da elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Ülke genelinde en yüksek sıcaklıkların 36 dereceye ulaşacağı, iç kesimlerde ise yer yer 37 dereceye kadar çıkabileceği kaydedildi.

Bu arada, aşırı sıcaklar nedeniyle dünden perşembe gününe kadar "kırmızı" alarm verilen kentlerden olan ülkenin orta kesimindeki Floransa kentini ziyaret eden turistlerin sıcaklar dolayısıyla zorlandıkları gözlendi.

Floransa'nın tarihi Ponte Vecchio (Eski Köprü), Michelangelo Meydanı ve Signoria Meydanı gibi turistik noktalarını ziyaret eden turistlerin güneşten ve sıcaktan korunmak için şemsiye taşıdıkları, serinlemek için de yelpaze ve minik el vantilatörleri taşıdıkları görüldü.

Bazı turistler de çeşmelerin önünde su şişelerini doldurmak için sıra oluşturdu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Putin'den 'Barış görüşmelerine hazırız' mesajı! İstanbul vurgusu yaptı

Putin'den "Hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili istifa etti

Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim

Kapı sesi için komşusunu katleden caniden skandal ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor: Tam 17 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 17 veda birden
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldatıldığını söyleyen Sahra Işık ifşalarına devam etti

Aldatılma iddiasında yeni perde: Bunlar daha fragman

Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız