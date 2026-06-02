İtalya'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

İtalya'nın Kalabriya Bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 250 km derinlikteki sarsıntı can veya mal kaybına yol açmadı ancak çevre bölgelerde endişe yarattı.

İtalya'nın güneybatısındaki Kalabriya Bölgesi açıklarında gece saatlerinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamaya göre deprem, Kalabriya Bölgesi'nin yaklaşık 40 kilometre açıklarında, yerel saatle 00.12 civarında oldu.

6,2 büyüklüğündeki deprem, 250 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, güçlü sarsıntının ardından yapılan ilk incelemelerde depremin can veya mal kaybına neden olmadığı ancak Kalabriya, Sicilya ve Puglia gibi bölgelerde yaşayanlarda endişeye yol açtığı belirtildi.

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki deprem riski yüksek volkanik bölge Campi Flegrei'de öğle saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem de yerel halkta endişeye yol açtı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
