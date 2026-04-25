İtalya'da 25 Nisan Kurtuluş Bayramı etkinlikleri olaylı geçti

İtalya'da, 25 Nisan 1945'te Nazi faşizminin sona ermesi dolayısıyla kutlanan Kurtuluş Bayramı etkinlikleri olaylı geçti.

Ülkede sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve devlet erkanının katılımıyla başkent Roma'daki Meçhul Asker Anıtı'nda Kurtuluş Bayramı'nın 81. yıl dönümü dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Resmi tören dışında ülkedeki faşizmle mücadele derneklerinden İtalya Ulusal Partizan Birliğince (ANPI) Roma ve Milano'da faşizm karşıtı yürüyüşler düzenlendi.

Başkentte Piramide semtinde sabah saatlerinde başlayan kortejde, çok sayıda Filistin bayrağı olması dikkati çekti.

Bu arada, basında çıkan haberlere göre Roma'daki yürüyüşün son etabında Schuster Park yakınlarında ANPI üyesi bir karı koca, bir kişinin havalı tabancayla açtığı ateş sonucu hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili polisin geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi.

Başkentteki yürüyüşe Ukrayna bayraklı kişilerin dahil olmalarına izin verilmediği ve bu kişilere bazı göstericilerce biber gazı sıkıldığı belirtildi.

Diğer taraftan, Milano'daki geleneksel 25 Nisan Kurtuluşu Bayramı yürüyüşüne ise yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Milano'daki yürüyüşe "Yahudi Tugayı" olarak anılan grubun katılmak istemesi ve kortejdekilerin buna karşı çıkması sebebiyle zaman zaman gerginlikler yaşandığı kaydedildi.