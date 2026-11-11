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İtalya'da 100'den fazla okul, bomba tehdidi içeren e-posta nedeniyle tahliye edildi

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İtalya genelinde 100'den fazla okula gönderilen anonim e-postada bomba bulunduğu ihbarı, ülke çapında alarm ve tahliyelere yol açtı. Başkent Roma'nın Appio-Tuscolano semtindeki okullar ve yakındaki kreşler de boşaltılırken, gerekli kontrollerin yapıldığı bildirildi.

İtalya'da 100'den fazla okula gönderilen bomba tehdidi içeren anonim bir e-postanın, endişeye ve okulların tahliye edilmesine neden olduğu bildirildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, ülkede geçen haftalarda süpermarketlerin buzdolaplarını hedef alan siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının ardından bugün de ülke genelinde 100'den fazla okulda bomba alarmı verildi.

"Mikhail Andropov" imzalı olduğu belirtilen bir e-postada bazı okullarda bomba bulunduğuna ilişkin ihbar, birçok okulun tahliye edilmesine neden oldu.

Bomba tehdidi içeren e-postayı alan okullarda gerekli kontrollerin yapıldığı basına yansıdı.

Bomba alarmı nedeniyle başkent Roma'da da çok sayıda okulun tahliye edildiği belirtildi. Roma'nın Appio-Tuscolano semtindeki okulların ve buraya yakın kreşlerin de boşaltıldığı ifade edildi.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Luca Pirondini, bunun ciddi bir alarm olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye çağırdı.

Kaynak: AA
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