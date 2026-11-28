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İtalya'da opera eğitimi alan ve dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti ile çalışma fırsatı bulan Deniz Leone, 9 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak.

İtalya Büyükelçiliği ve Puccini Vakfı işbirliğiyle düzenlenecek konser, İtalyan opera geleneğini İstanbul'daki sanatseverlerle buluşturacak.

İtalya'nın köklü opera geleneğinin tanıtılması ve iki ülke arasındaki kültürel diyaloğun güçlendirilmesinin amaçlandığı organizasyon, İtalya Büyükelçiliği ile ünlü besteci Giacomo Puccini'nin sanatsal mirasını yaşatmak, eserlerini korumak ve genç sanatçıları desteklemek hedefiyle faaliyet gösteren Puccini Vakfının Türkiye'de ilk kez bu kapsamda bir araya geldiği konser olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA