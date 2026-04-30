İtalya Başbakanı Meloni, Küresel Sumud Filosu gibi girişimlerin Gazze'ye fayda getirmediğini savundu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak ve buraya insani yardım taşıma amacıyla Akdeniz'de seyrine devam ederken Yunanistan açıklarında uluslararası sularda dün akşam saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'ye fayda getirmediğini öne sürerken, İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri Yunanistan'a bırakacağını açıklamasını "olumlu" bulduğunu söyledi.

Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla gençlerin ev sahibi olabilmesini kolaylaştırıcı bazı ekonomik tedbirleri açıklayan Meloni, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meloni, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ilerleyen saatlerde aktivistleri Yunanistan'a bırakacağına ilişkin açıklamasına atıf yaparak, "Bu, şu durumda açıkça olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir gelişme. Bence bu, muhataplarımızla çeşitli düzeylerde yaptığımız görüşmelerin de bir meyvesi." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk seferi sırasında aktivistleri "sorumsuzlukla suçladığı" anımsatılan ve bugün tavır değişikliği içinde olup olmadığı sorulan Meloni, "Filo hakkındaki görüşüme gelince, fikrimi pek değiştirmedim. Gazze halkına hiçbir fayda sağlamayan ve bunun yerine zaten yeterince sorunumuz yokmuş gibi çözmemiz gereken daha da fazla sorun yaratan girişimlerin faydasını halen göremiyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, Küresel Sumud Filosu'na refakat etmesi için İtalyan donanmasından gemi göndermeyi henüz düşünmediğini, Savunma Bakanı Guido Crosetto ile de henüz görüşmediğini, ilerleyen saatlerde görüşeceğini aktardı.

İtalya ve Almanya'nın, bugün Küresel Sumud Filosu'na yönelik endişe duyulduğunu belirten ortak açıklama yapsa da geçen hafta Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki anlaşmanın iptal edilmesine yönelik talebi veto ettiklerinin hatırlatılması üzerine Meloni, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İtalya'nın pozisyonu sadece Almanya tarafından değil, AB içindeki birçok başka ülke tarafından da paylaşılıyor. Açık bir tartışma var. Bence bu tartışmanın bir kısmı, özellikle İran ve Lübnan ile ilgili barış planındaki gelişmelerle bağlantılı olmalıdır. Geçen hafta bu konu tartışılırken, İran ile ilgili devam eden müzakereler ve Lübnan ile doğrudan müzakereleri duyurulmuştu. Amacımız barış ise bu barışın diyalog yoluyla sağlanabileceğini ve diyalog kanallarının korunması gerektiğini düşündüm."

Diğer taraftan İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu teknelerinin ele geçirilmesi kınanmış ve İsrail'in hukuksuz alıkoyduğu İtalyanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapılmıştı.

İtalya ve Almanya dışişleri bakanlıkları da Küresel Sumud Filosu'na saldırıya karşı ortak açıklamalarında, uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi ve sorumsuz eylemlerden kaçınılmasını istemişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken 180'inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini belirtti.